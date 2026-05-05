Der Zusammenschluss der Stadtwerke ist folgerichtig. In einer Frage stehen die Beteiligten im Wort.

Wie wichtig funktionierende Stadtwerke als Anker der Stabilität sind, zeigt sich erst in unruhigen Zeiten. Als private Anbieter nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihre Kunden nicht mehr mit Gas versorgen konnten, waren es die Stadtwerke, die in die Bresche sprangen. Gleichzeitig wird die Aufgabenliste durch die Energiewende länger und länger, die gesetzlichen Vorgaben ufern aus. Das macht besonders den kleinen Werken zu schaffen. Daher versprechen die Pläne für einen Zusammenschluss an der Mittelhaardt auch zukünftig Stabilität. Doch die Kundennähe muss erhalten bleiben. Denn sie ist das stärkste Pfund, mit dem die Werke wuchern können.

Dass Bad Dürkheim erst für viel Geld aus der Stadtkasse eine neue Therme baut, die dann an eine neue Gesellschaft übergeht, in der auch andere Kommunen mitreden, ist gewöhnungsbedürftig. Hier stehen die Verantwortlichen im Wort, dass dies über die Verteilung der Anteile an der Gesellschaft und Ausschüttungen fair geregelt wird – für alle Beteiligten.