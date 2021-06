Bei diesem Jungschaf im Dürkheimer Bruch steckt sozusagen ein Fuchs im Schafspelz: Das putzige Kleine ist ein sogenanntes Fuchsschaf. Diese alte Landschafrasse war früher in lokalen Zuchtgebieten weithin verbreitet. Dann aber gingen die Bestände stark zurück und die Rasse wäre beinahe ausgestorben. Heute gewinnt sie wieder an Bedeutung. Seit 1989 haben sich deutsche Fuchsschaf-Züchter in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen geschlossen. Zunehmend setzen sie ihre Tiere auch in der Landschaftspflege ein. Unter dem Motto „Schafe weiden für die Umwelt“ erläutert eine Infotafel im Bruch die bewährten Eigenschaften der Fuchsschafe. Sie gelten als genügsam, robust und anpassungsfähig. Rotbraun gefärbt kommen die Lämmchen zur Welt – so wie es sich eben für „Füchse“ gehört. Erst wenn sie etwa ein halbes Jahr alt sind, wird die Wolle heller und nimmt den typisch beigefarbenen Grundton der Rasse an. Das Haar an Kopf und Beinen jedoch behält auch im Erwachsenenalter die rotbraune Fuchsfarbe.