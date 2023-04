Die Polizei sucht einen Autofahrer, der mit seinem Wagen am Montagnachmittag in der Schillerstraße eine Fußgängerin am Arm gestreift und dabei verletzt hat.

Wie die Beamten berichten, war die 45-Jährige gegen 17 Uhr in Richtung Gaustraße unterwegs. Im unteren Bereich der Schillerstraße sei sie plötzlich und unvermittelt von einem bronzefarbenen Geländewagen am rechten Arm touchiert worden. Der Fahrer des Wagens fuhr laut Polizei einfach weiter. Die Fußgängerin klagte nach dem Zusammenstoß über starke Schmerzen am rechten Arm, weshalb sie im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Die Polizei bittet, den Fahrer des Autos und mögliche Zeugen sich unter Telefon 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.