Ein Fußgänger einem Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in der Bad Dürkheimer Philipp-Fauth-Straße per Faustschlag die Nase gebrochen. Laut Polizeibericht fuhr ein 78-Jähriger mit seinem VW Golf um 16.15 Uhr in Richtung Mannheimer Straße, als er an der roten Fußgängerampel auf Höhe der Sparkasse anhalten musste. Als er bei „Grün“ anfahren wollte, sei ihm von rechts ein Fußgänger vor das Auto gelaufen. Der Autofahrer habe den bislang Unbekannten mittels Zeigefinger ermahnt, dass dieser „Rot“ gehabt habe, woraufhin der Fußgänger unvermittelt die Fahrertür öffnete und dem 78-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Das DRK brachte den Fahrer mit Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. Gegen den Fußgänger, der sich in Richtung Leopoldstraße entfernte, wird wegen Körperverletzung ermittelt. Er war etwa 175 cm groß, hatte eine kräftige Statur, kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.