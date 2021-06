Die gute Nachricht vorweg: Nach einigen Nullrunden und einem mageren Pünktchen nach der Deutschland-Partie geht endlich ein Punkteregen über unserer Tipptabelle nieder. Weil alle auf einen Sieg von Italien getippt haben, gibt es für jeden einen Punkt. An der Tabellenrangfolge hat das freilich nichts geändert. Niemand hat das Spiel exakt richtig getippt. Das ist während der eine Woche währenden EM tatsächlich auch nur einmal passiert: Die Almdudler tippten das 1:0 der Engländer gegen Kroatien richtig. Wenn man sich auf die England-Expertise der Kräuterlimo-Fans verlassen kann, dann endet die Partie heute Abend in London mit einem 2:0-Sieg der Three Lions. Dann käme auch Bewegung in die Tabelle.

Für die Schotten ist die Ausgangslage gegen den Erzrivalen England schlecht. Das Auftaktspiel der Bravehearts blieb wegen eines 45-Meter-Torschusses des Tschechen Patrik Schick im Gedächtnis, nicht wegen der Leistung der Schotten. Die Engländer hingegen können nach dem Sieg gegen die Kroaten deutlich entspannter ins Match starten.

Kleiner Ausflug in die Fußballgeschichte: Das erste Match der Engländer gegen die Schotten fand bereits 1872 statt. Es war wohl das erste Länderspiel überhaupt. Das Match am Freitag im Wembley-Stadion darf man deshalb mit jedem Recht einen echten Fußball-Klassiker nennen.