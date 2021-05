Eigentlich ist Daniel Manß noch A-Jugendspieler. Der Weisenheimer Kicker hat jedoch mit guten Leistungen in der ersten Garnitur auf sich aufmerksam gemacht. Doch derzeit fehlt dem geerdet wirkenden jungen Mann der Fußball sehr.

Porträts zu schreiben, ist das Salz in der Suppe eines Journalisten. In der Regel trifft man sich mit dem betreffenden Spieler, sitzt sich gegenüber und gewinnt im Laufe des Gesprächs einen Eindruck von diesem Sportler. Was sagt er, wie sagt er es, und wie sind Gestik und Mimik. Doch in Zeiten der Corona-Krise ist alles anders. Das Treffen muss entfallen – Stichwort Kontaktverbot. Also wird telefoniert. Zum Beispiel mit Daniel Manß, dem Abwehrspieler des SV Weisenheim, Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz.

Manß besucht die zwölfte Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums in Frankenthal

Daniel Manß, der im November 18 Jahre alt geworden ist, sitzt zu Hause, als das Smartphone klingelt. „Wir haben von der Schule Arbeitsaufträge bekommen, die wir abarbeiten müssen. Teilweise ist die Zeit dafür begrenzt, teils muss es bis nach den Osterferien erledigt und per Mail beantwortet sein“, berichtet der Gymnasiast, der die zwölfte Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums in Frankenthal besucht und noch eine ältere Schwester hat. Der Druck sei daheim nicht ganz so groß wie in der Schule, weil die direkte Ansprache fehle. „Man muss sich dahinterklemmen, auch wenn die Lust mal nicht so groß ist“, erklärt der Fußballer und lacht. Ganz so locker ist das Leben eines Schülers im Homeoffice eben doch nicht. Englisch und natürlich Sport sind seine Lieblingsfächer, Mathematik und Religion mag er eher weniger.

Fußballspielen ist sein großes Hobby

Was der 18-Jährige aber unglaublich gerne macht, ist Fußballspielen. „Es sind jetzt erst ein paar Wochen vergangen, seit wir das letzte Mal gespielt haben, aber es fehlt etwas. Ich vermisse den Fußball“, sagt Manß. Ab und zu mal Laufen gehen oder ein bisschen Fahrradfahren, um fit zu bleiben – mehr ist im Moment nicht möglich. „Es ist gänzlich ungewohnt, dass man nicht viel machen kann, aber die getroffenen Maßnahmen sind erforderlich und richtig“, bringt der Verteidiger Verständnis für die Ausgangsbeschränkungen auf. Bis der in Weisenheim aufgewachsene und nur rund 200 Meter vom Sportplatz entfernt wohnende Daniel Manß wieder trainieren kann oder gar in einem Team auflaufen wird, kann es noch lange dauern.

Trainer Sebastian Dumont bescheinigt Manß ein gutes Auge

Dabei hat der zuletzt als linker Verteidiger eingesetzte Abwehrspieler großartig eingeschlagen. „Daniel zeichnen eine große Ruhe am Ball und eine natürliche Souveränität aus. Er hat ein starkes Passspiel, eine prima Ballan- und -mitnahme sowie ein gutes Auge“, beschreibt Trainer Sebastian Dumont den jungen Defensivspieler. Er habe eine hohe Auffassungsgabe, ein gutes fußballerisches Verständnis und lerne schnell. Langfristig sieht der Coach ihn in der Zentrale oder sogar auf der „Sechs“. Das Bemerkenswerte dabei: Manß ist noch A-Jugendspieler und rückt erst in der kommenden Saison offiziell in den Kader der ersten Garnitur auf.

Manß fährt zweigleisig

„Ich trainiere sowohl bei den A-Junioren als auch bei der ,Ersten’ mit und komme pro Woche oft auf drei Trainingseinheiten“, informiert das Weisenheimer Eigengewächs. Wenn beide Mannschaften am selben Tag spielen, dann genießen die Junioren Vorrang. „So ist es abgesprochen. Ich habe aber auch schon morgens in der Jugend und mittags beim A-Klasseteam gespielt“, erläutert Manß. Jede Woche sei das nicht zu machen, weil man am Ende der zweiten Partie auf dem Zahnfleisch gehe, einem die Puste ausgehe und die Konzentration nachlasse. „In der ersten Mannschaft ist das Spiel schneller, körperbetonter, und es gibt mehr Zweikämpfe“, hat der Gymnasiast festgestellt.

Das Talent hat sich schnell eingelebt

Trainer Dumont hatte das große Talent des Verteidigers schnell erkannt und ihn schon im vierten Saisonspiel gegen Maudach eingewechselt. „Klar, am Anfang war ich nervös, aber wenn das Spiel läuft, legt sich das rasch“, verdeutlicht Manß. Er wurde in kurzer Zeit ins Team eingegliedert und ist längst voll integriert. „Die Mitspieler haben mir geholfen, Timo Konietzka oder Freddy Feßler geben mir auf dem Feld Tipps und reden viel mit mir“, sagt der Abwehrspieler. Einen guten Draht hat er besonders zu Pascal Groh sowie den Brüdern Tim und Mark Heisel. Alle drei sind wie Manß aus dem Talentschuppen des SVW. Nach der Einwechslung zum Debüt stand Daniel Manß in den folgenden zehn seiner bislang elf Partien jeweils 90 Minuten auf dem Feld – was für seine Qualitäten spricht.

Manß hat auch für RW Seebach schon gespielt

Der Weisenheimer kehrte dem SVW in der Jugend kurzzeitig den Rücken, spielte bei Rot-Weiss Seebach in der Landes- und beim Ludwigshafener SC in der Verbandsliga. „Es war sportlich interessant, und beim LSC habe ich das Spiel mit der Dreierkette kennengelernt“, sagt Manß. 2018 kehrte er zurück und trägt wieder das blau-rote Trikot. Kurze Wege, familiärer Verein, gute Aufnahme, Offenheit – das alles sind Punkte, die der junge Mann schätzt. „Ich fühle mich rundum wohl“, bekräftigt er. Das mag auch damit zusammenhängen, dass er mit beiden Trainern sehr gut klarkommt. „A-Jugendcoach Harald Janz ist sehr leidenschaftlich und immer für einen Spaß zu haben. Sebastian Dumont legt viel Wert auf taktische Dinge. Bei ihm habe ich ebenfalls sehr viel gelernt“, betont der 18-Jährige.

Manß ist Bayern-Fan

Der Bayern-München-Fan, der Franck Ribery als seinen Lieblingsspieler bezeichnet, will vielleicht Sportwissenschaften studieren. „So ganz genau weiß ich es aber noch nicht“, lässt er sich die Entscheidung offen. Höherklassig zu spielen, sei zwar reizvoll, aber kein Muss. „Entscheidend ist, dass man Spaß hat, und das ist in Weisenheim der Fall“, stellt Manß klar. Und wie ist der junge Fußballer als Mensch? Trainer Dumont muss nicht lange überlegen: „Er hat sehr gute Manieren, ist zuverlässig, hilfsbereit, immer freundlich und pünktlich.“ Und auch wenn der persönliche Kontakt ausbleiben muss, im Telefongespräch bestätigt Daniel Manß die Worte seines Trainers.