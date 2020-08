Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim am Sand hat die Überraschung in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals verpasst. Zu Hause verlor das Team von Trainer Sebastian Dumont gegen den favorisierten Landesligisten TuS Altleiningen mit 1:3 (0:2).

Dennoch zeigte sich der SVW-Trainer gar nicht so unzufrieden nach dem Pokalaus. „Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt. Der TuS Altleiningen hat einen Top-Kader zusammen“, befand Sebastian Dumont und erklärte: „Für das erste Pflichtspiel ist das schon in Ordnung gewesen.“ Vor dem Verbandspokalspiel vor 150 Zuschauern hatten die Weisenheimer schon einige Vorbereitungsspiele absolviert. „Aber wir haben bislang alles an Testspielen verloren“, sagte Trainer Dumont und lieferte auch die Begründung: „Wir hatten einfach viele Urlauber. Gegen Altleiningen konnte ich das erste Mal ein bisschen mit der Stammelf antreten.“

Im zwieten Durchgang ließ es Altleiningen schleifen

In der ersten Hälfte gegen den Landesligisten waren die Weisenheimer schon deutlich das unterlegene Team. Die Altleininger gingen durch einen Doppelpack von Marco Sorg (31., 33.) mit 2:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel fanden die Platzherren dann so langsam in die Begegnung. Doch Altleiningen erhöhte durch ein sehr schönes Tor von Luca Pompeo, der aus 25 Metern den Ball in den Winkel schoss, auf 3:0 (55.). Danach aber war Weisenheim am Sand besser. „Nach dem Gegentreffer haben wir plötzlich den Faden verloren“, befand der Altleininger Chef-Coach Michael Wolter. Der SV Weisenheim am Sand verkürzte durch Mark Heisel auf 1:3 (60.). Ein, zwei knifflige Situationen gab es dann noch im Strafraum des Landesligisten. „In dieser Phase waren wir nach meinem Begriff dann doch zu passiv“, erklärte der Altleininger Trainer. Doch die Weisenheimer schafften den Torerfolg nicht mehr, um dem Spiel vielleicht doch noch einmal eine Wende zu geben.

Testspiel fällt aus

„Wir hatten in der Schlussphase noch unsere Tormöglichkeiten, aber wenn wir die Dinger eben nicht nutzen, dann können wir so ein Spiel auch nicht drehen“, sagte SVW-Trainer Sebastian Dumont, der seinen Spielern dennoch erst einmal ein Tag trainingsfrei gab: „Die Jungs waren nach dem Spiel erst einmal platt. Die brauchen noch ein bisschen Regeneration.“ Ein eigentlich schon geplantes Testspiel am Wochenende fiel aus. „Der Gegner FV Heiligenstein steht in der nächsten Runde des Verbandspokals, deshalb musste die Partie abgesagt werden“, erzählte Dumont, dem nun nur noch zwei Testpartien vor dem Rundenstart am ersten Septemberwochenende bleiben.

Am Samstag, 29. August, 16.30 Uhr, gastiert der SVW bei der SG Mußbach und am Dienstag, 1. September, empfangen die Weisenheimer auf eigenem Platz den TuS Niederkirchen. Altleiningen spielt übrigens in der nächsten Runde auswärts beim Ludwigshafener SC.