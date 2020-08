Was war das für ein Pokalfight: Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim besiegte am Mittwochabend in der ersten Runde des Verbandspokals vor 180 Zuschauern auf dem eigenen Kunstrasen den VfB Haßloch mit 5:3 (3:3, 1:1) nach Verlängerung. „Wir haben immer geführt, aber erst in der Nachspielzeit das Spiel entschieden“, erzählte der Freinsheimer Vereinsvorsitzende Thomas Schmitt.

Schäfer und Berndl entscheiden die Partie

Der FVF legte tatsächlich stets vor. Haßloch glich aber immer wieder aus. Erst in der Verlängerung brachte Doppeltorschütze Jonas Schäfer mit dem 4:3 (97.) die Freinsheimer auf die Siegerstraße. Yannik Baro (110.) machte mit dem 5:3 (105.) schließlich den Sack zu. Thomas Wiszniowiecki hatte den FVF in Front gebracht (24.). Haßloch glich durch Lennon Stanley (45.+3) aus. Konrad Berndl erzielte das 2:1 (60.) für die Platzherren. Lucas Franzreb machte das 2:2 (65.). Auch die erneute Freinsheimer Führung durch Schäfer (78.) glich Andre Grässer (83.) für Haßloch aus. Doch in der Verlängerung fand der VfB keine Antwort mehr.