Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim erwartet am Mittwoch, 19 Uhr, in der ersten Verbandspokalrunde den Landesligisten TuS Altleiningen.

„Wir sind Außenseiter, müssen uns aber nicht verstecken“, sagt SVW-Trainer Sebastian Dumont. Sein Optimismus ist nicht unbegründet, denn die Weisenheimer haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und zwei neue Spieler verpflichtet. Defensivallrounder Anthony Del Rio Pfeffer (25) spielte zuletzt für den Ligarivalen BSC Oppau, und Torhüter Janik Schäfer (21) stand in Diensten des Bezirksligisten FG 08 Mutterstadt.

Trainer fordert Fußball-Feuerwerk

„Zum ersten Mal in der Vorbereitung sind wir ziemlich komplett. Deshalb erwarte ich, dass mein Team gegen Altleiningen ein Feuerwerk abbrennt“, erklärt Dumont. In diesem Pokalspiel werde sich zumindest andeuten, in welche Richtung es in der Punktrunde gehen könnte. Fehlen wird Torjäger Rainer Stork.