Der SV Rot-Weiss Seebach ist nach eigenen Angaben der erste Fußballverein in Bad Dürkheim, der wieder trainiert. „Nachdem die Stadt am Freitagabend die Genehmigung für die Wiederaufnahme des Trainings gegeben hat, wurden vom Vorstand am Samstag die Rahmenbedingungen geschaffen“, sagt Moritz Keßler, Sportlicher Leiter der Seebacher. Der Klub sei vorbereitet. Wichtig sei, dass die von den Rot-Weissen aufgestellten verbindlichen Regeln strikt eingehalten und von Trainern und Betreuern verantwortungsvoll angewendet werden. Per Rundbrief wurde darüber informiert. „Beauftragter des Vereins für die Einhaltung der Hygienevorschriften ist Volker Renz mit Unterstützung des Vorstands“, ergänzt Keßler. Zunächst startet die Trainingsgruppe 1 der C-Jugend unter der Führung von Thomas Dombrowe mit einer Einheit. Alle Gruppen bestehen aus maximal sechs Spielern. Vorerst gebe es wöchentlich eine Trainingseinheit für jeden Sportler. Die erste und zweite Garnitur der Seebacher steigen in der kommenden Woche ins Training ein.