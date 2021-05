RW Seebach,Tabellenführer der Fußball-A-Klasse, hat die Planungen für die kommende Saison vorangetrieben. Coach Roland Beck, Assistent Georg Ester und Torwarttrainer Christian Veth haben bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Offen ist jedoch weiterhin, wann die neue Spielzeit beginnen kann, zumal der Verband empfohlen hat, die laufende Runde bis zum 30. August auszusetzen. Demzufolge würde die Serie 2019/20 frühestens im September fortgeführt. Ob es dazu kommt, bleibt Spekulation. Vielleicht muss gar bis zum Frühjahr 2021 gewartet werden, um wieder spielen zu können. Dafür hatte sich Spielleiter Moritz Keßler ausgesprochen. „Diese Idee beruht lediglich darauf, Spiele unter Wettbewerbsbedingungen für das erste Halbjahr 2021 zu ermöglichen, falls 2020 kein Ball mehr rollen sollte, aber auch nur dann. Dies hat nichts damit zu tun, dass wir auf Aufstiegskurs sind“, stellt Keßler klar. Sollte es möglich sein, im Spätjahr wieder zu spielen, wäre ihm dies deutlich lieber. „Je länger der Spielbetrieb ruht, desto mehr baut das Vereinsleben ab und die Gefahr wird größer, dass viele Mitglieder nach Corona auf selbiges verzichten können“, ergänzt der Spielleiter.

Gibt es den medizinischen Durchbruch?

Keßler glaubt, dass eine Fortsetzung des Spielbetriebs nur bei einem medizinischen Durchbruch möglich ist. Daher sei es nicht abwegig, sich damit zu beschäftigen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn erst 2021 wieder gespielt werden kann. „Die Argumentation, dass bei einer Fortsetzung der Saison im Jahr 2021 mindestens eine weitere Wechselperiode anstünde und somit veränderte Mannschaften anträten, kann ich nur teilweise nachvollziehen. Wettbewerb ist immer besser als nicht zu spielen“, betont der Spielleiter.

Mit Annulierung der Spielzeit könnten die Seebacher offenbar leben

Mit einer Annullierung der Saison oder einer Wertung ohne Absteiger wie bei anderen Sportarten könnte er auch leben. „Grundsätzlich sollten sich die Landesverbände nicht von Vereinsfunktionären, die eine rasche Entscheidung fordern, unter Druck setzen lassen. Ich finde es jedenfalls sehr gut, dass sich der Fußball Zeit lässt. Letztlich kann man erst richtig planen, wenn feststeht, wann es weitergeht“, verdeutlicht Keßler. Neben den Trainern haben die Seebacher auch Spielerpersonalien abgehakt. „Vom ursprünglichen 20-Mann-Kader der ersten Garnitur haben 16 Spieler bis zum 30. Juni 2021 für alle Szenarien zugesagt. Verzichten müssen wir auf Torhüter Ricardo Wronski, der als Feldspieler ins Reserveteam wechselt, und auf Sebastian Steinle, der ein halbes Jahr nach seinem Comeback die Fußballschuhe aufgrund einer erneuten schweren Oberschenkelverletzung an den Nagel hängen muss“, bedauert Keßler.

Offen ist die Zukunft von Robin Schwehm

Bei Sven Borgwardt hängt es davon ab, ob es ihm bis zum Herbst gelingt, den Studienabschluss und die berufliche Zukunft zu regeln. Offen ist zudem noch die Zukunft von Robin Schwehm, der grundsätzlich bleiben will, sich aber ein Hintertürchen offenhält. „Er möchte noch einmal ein Jahr verletzungsfrei Oberliga spielen, was ihm bisher verwehrt blieb. Zahlreiche lukrative Angebote aus Ober- und Verbandsliga hat er mit Verweis auf einen Verbleib in Seebach abgesagt, was uns sehr stolz macht“, erläutert der Spielleiter. Allerdings habe es ein Angebot gegeben, das ihn aus verschiedenen Gründen reizen würde. Die Entscheidung sei völlig offen, einen Schnellschuss werde es wegen der aktuellen Lage wohl nicht geben. Eins-zu-eins sei Schwehm sowieso nicht zu ersetzen.

Es gibt schon einen Neuzugang

Erster Neuzugang für die kommende Runde ist Innenverteidiger Muhammed „Momo“ Ceylan, ein Rückkehrer. Er verbrachte seine Jugendzeit bei Rot-Weiss und spielte in der Zweiten Mannschaft. „Ohne eine schwere Erkrankung im B-Junioren-Alter hätte er wohl schon in der Ersten gespielt“, glaubt Keßler. Da es trotz guter Leistungen des talentierten Abwehrspielers nicht für das A-Klasse-Team reichte, war mit Ceylan besprochen worden, sich bei einem anderen Club zu entwickeln. Beim B-Klasse-Spitzenteam VfL Neustadt habe er überzeugt, weshalb die Seebacher glauben, dass er jetzt den Sprung schafft. Ungeklärt ist die Nachfolge von Ricardo Wronski im Tor. „Wir hatten Gespräche mit einem externen, bezirksliga-erfahrenen Kandidaten, aber auch eine interne Lösung mit Fabian Haag oder Marius Schappacher ist denkbar. Beide haben für die Reserve bis Sommer 2021 schon zugesagt“, erklärt der Spielleiter. Die zwei bis drei offenen Kaderplätze werden die Rot-Weissen wohl mit eigenen A-Junioren besetzen. Kandidaten sind Fynn Dupont (defensive Mittelfeld), Remy Jahnel (linke Außenbahn, defensiv wie offensiv), Nils Köster, Bruno Ribeiro (beide für die Offensive) und Nils Wagner (linker Verteidiger). Keßler selbst wird in der Sportlichen Leitung weiter von Jochen Fingerle und Nils Pfirrmann unterstützt. Fingerle soll seinen Fokus zudem auf die A- und B-Junioren ausweiten. ausweiten.