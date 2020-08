Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim peilt am Sonntag den nächsten Erfolg im Verbandspokal an. Das Team von Trainer Christian Schäfer muss dabei auswärts antreten.

Schon vier Tage nach dem 5:3-Erfolg über den VfB Haßloch gastiert der FV Freinsheim in der zweiten Verbandspokalrunde am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligarivalen BSC Oppau. Beide Teams spielen in der Nordstaffel und sehen sich in der Punktrunde wieder. „Wir können mit breiter Brust nach Oppau fahren“, sagt der Freinsheimer Trainer Christian Schäfer. Er streicht die hohe Einsatzbereitschaft und die Lauffreude heraus. „Konditionell sind wir auf einem sehr guten Level“, hat der Coach erkannt. Der leistungsstarke Kader lässt Schäfer viele Optionen. Wer in der Startformation steht, ist noch völlig offen, weil die gegen Haßloch eingewechselten Akteure für Belebung gesorgt hätten. Möglicherweise fallen Thomas Wiszniowiecki und Philipp Wagner aus. „Bei Wiszniowiecki ist nach einem Zweikampf die Lippe aufgeplatzt. Das sah übel aus. Und Wagner hat sich eine Prellung von Hüfte und Becken zugezogen“, informiert der Trainer.

BSC Oppau hat schon gegen Landesligisten gewonnen

Der BSC Oppau hat in der ersten Runde den Landesligisten SV Ruchheim ausgeschaltet. Nach einem 0:1-Pausenrückstand, der höher hätte ausfallen können, steigerte sich das Team im zweiten Abschnitt erheblich und gewann 3:1. „Wir waren ruhiger am Ball und aggressiver im Zweikampf“, nennt Spielertrainer Göran Garlipp zwei Gründe für die Wende. Die Oppauer haben einige starke Spieler abgegeben, anderseits aber auch gute Akteure geholt und dürften zu den besseren Mannschaften der Nordstaffel zählen. Der BSC Oppau bevorzugt ein 4-2-3-1-System, verfügt über hohe individuelle Stärke und ist in allen Mannschaftsteilen überdurchschnittlich besetzt.