Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft der Männer. Und nicht nur das. Endlich heißt es wieder: Anpfiff für das Tippspiel der Bad Dürkheimer Lokalredaktion.

Wenn sich am 14. Juni die Teams von Deutschland und Schottland in München zum Eröffnungsspiel bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer gegenüberstehen, dann schaut die Dürkheimer Lokalredaktion ganz genau hin. Nicht nur aus reinem Fußballinteresse, nein, dann packt uns auch der Ehrgeiz. Denn es beginnt unser Europameisterschafts-Tippspiel. Und da ist es nicht nur wichtig, welches Team auf dem Platz gewinnt, sondern ob man das schon vorher richtig eingeschätzt hat.

Rückblick zur Fußball-WM 2010 in Südafrika: Wir erinnern uns, das war die mit den unerträglichen Blasrohren namens Vuvuzelas. Und während sich Spanien Spiel für Spiel zum Weltmeister-Titel kickte – Deutschland landete auf Platz 3 –, veranstaltete die Dürkheimer Lokalredaktion ihr erstes Tippspiel – und blieb seither am Ball.

Damals erreichten die Lahmen Zeitungsenten – so heißen wir als Team der Lokalredaktion Bad Dürkheim – einen seither nie wieder erreichten sensationellen zweiten Platz. Denn auch, wenn wir außer Konkurrenz teilnehmen, muss das nicht heißen, dass hier kein Ehrgeiz herrscht. Wer siegt beim nächsten Spiel? Gibt es ein Unentschieden? Das sind einen Fußball-Sommermonat lang unsere Themen für die Mittagspause. Wie ist unsere Tipp-Taktik? Eher den Ball flach halten oder mit einem besonders mutigen Tipp angreifen?

Das grundlegende Prinzip unseres Tippspiels ist von Beginn an das Gleiche: Die gemeldeten Teams tippen auf das Spiel des Tages und klettern dann entweder die Tipp-Tabelle nach oben – oder eben nicht.

Beim letzten Mal entschied ein Punkt über den Sieg

Das Turnier, das wir zuletzt tippend begleitet haben, war die Euro 2020, die wegen Corona erst 2021 stattfand. Als Sieger ging damals Italien hervor, und – für uns fast noch wichtiger – das Team Palatinum alias Familie Wolf. Dieses gewann mit einem Punkt Vorsprung.

17 Tipp-Teams waren damals insgesamt dabei. Da tippten Feuerwehrleute, Praxis-Teams, Freizeitkicker, Familien und Cliquen munter um die Wette. Oft sind bei unserem Tippspiel alte Bekannte dabei, also Teams, die schon einige Male mitgemacht haben. Aber ob Routiniers oder Rookies – wir freuen uns über jede Gruppe, die sich anmeldet.

Wie immer werden wir die Teams im Laufe des Turniers in der Zeitung vorstellen. Schließlich wollen wir wissen, wer gegen uns antritt. Diese Begegnungen sind auch ein herrlicher Ort für Fußballfachsimpelei: Wer wird Europameister? Kommt Deutschland dieses Mal weiter als ins Achtelfinale? Und warum zum Teufel hat der Bundestrainer Mats Hummels nicht mitgenommen?

Wie geht’s?

Wer sich als Gruppe anmelden möchte, der legt am besten zunächst einen Teamnamen fest. Auch ganz wichtig: ein fester Ansprechpartner – oder um in der Fußballsprache zu bleiben einen Kapitän oder eine Kapitänin. Denn es ist unbedingt notwendig, dass sich jemand dafür verantwortlich fühlt, dass die Tipps immer pünktlich bei uns eintreffen. Wir werden für jeden Spieltag ein „Spiel des Tages“ ausrufen. Der jeweilige Tipp sollte tags zuvor bis spätestens 14 Uhr per Mail bei uns vorliegen.

Wer mitmachen möchte, muss sein Team unter Angabe der Erreichbarkeit per Telefon und Mail bis spätestens Montag, 10. Juni, bei uns anmelden: redduw@rheinpfalz.de.

Sonst gibt es nicht viel zu beachten: Mitmachen, Spaß haben, am Ende einen Preis gewinnen – und natürlich den Zeitungsenten Beine machen.