So langsam wird’s was: Wenige Tage vor der Europameisterschaft im eigenen Land steigt das Fußball-Fieber. Zu unserem EM-Tippspiel haben sich bereits 13 Teams angemeldet. Sie wollen uns – die Lahmen Zeitungsenten – herausfordern. Mit dabei sind einige gute Bekannte, aber auch neue Teams. Eins kommt sogar aus dem Donnersbergkreis! Wer noch mitmachen möchte, kann sein Team unter Angabe der Erreichbarkeit per Telefon und Mail bis spätestens Montag, 10. Juni, bei uns anmelden: redduw@rheinpfalz.de. Alle Teams werden Mitte der kommenden Woche ausführlich per Mail informiert. Kompliziert sind die Regeln allerdings nicht. Grob gesagt: Bei richtigen Tipps gibt es Punkte, und das Team wandert in der Tipp-Tabelle nach oben. Am Ende des Turniers steht dann das Team an der Spitze, das besonders gut vorhergesagt hat, wie die Spiele ausgehen werden.

Zu gewinnen gibt’s übrigens etwas echt Sportliches: Das Siegerteam schicken wir in Fußballmannschaftsstärke zum Fußball-Golfen über 18 Runden in den Soccerpark Dirmstein. Für die Zweitplatzierten gibt’s vier Karten zum Fußball-Golfen, und wer am Ende des Turniers auf Platz drei der Tabelle steht, der kann sich über ein kleines RHEINPFALZ-Überraschungspaket freuen.