Daniel Schattner ist ein Neuzugang beim Verbandsligisten FC Speyer 09. Der Offensivallrounder, der zumeist auf der linken Seite aufläuft, kommt vom SV Weisenheim/ Sand (A-Klasse), hat aber bereits mit der TSG Pfeddersheim in der Oberliga gespielt. Der 28-Jährige wurde in der Jugend bei Mainz 05 und Wehen Wiesbaden ausgebildet und war später beim SC Hauenstein und SC Idar-Oberstein. „Wir freuen uns sehr, mit diesem Spieler einen Offensivallrounder verpflichtet zu haben. Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil“, sagt der zukünftige FC-Trainer Dennis Will.