Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der 2:3 (0:1)-Niederlage beim ESV Ludwigshafen hat Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim im Rennen um Platz fünf und die Qualifikation für die Aufstiegsrunde Boden eingebüßt. Die Niederlage war unglücklich und unnötig.

SVW-Trainer Sebastian Dumont war der Ärger auch ein Tag danach noch anzumerken. „Wer so spielbestimmend ist wie wir in der ersten Halbzeit, und wer sich so viele gute Möglichkeiten