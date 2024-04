Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sinken die Temperaturen nachts plötzlich unter den Gefrierpunkt, sind Obstbauern alarmiert. Wie in der Nacht auf Dienstag: Manche haben die Frostberegnung eingeschaltet, anderen steht diese Option nicht zur Verfügung. Bleibt die Frage: Wie haben Äpfel & Co. in der Region die Naturlaune überstanden?

„In unseren Anlagen sind die Temperaturen knapp unter null Grad gefallen. Das ist gerade noch das, was das Obst abkann“, berichtet Obst- und Weinbauer Christian Eimer aus Weisenheim