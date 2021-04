Am Dienstag ist es auf der Kreisstraße 31 zwischen Lindemannsruhe und Höningen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 20-Jähriger Motorrad-Fahrer verletzt hat. Laut Polizei war der junge Mann gegen 15 Uhr von Bad Dürkheim kommend Richtung Höningen unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu weit auf die linke Fahrbahnseite geriet und frontal mit einem Scoda Fabia zusammenstieß. Er sei dabei über die Motorhaube gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei leicht am Knie verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Fahrer und Beifahrer im Scoda blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen sei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Altleiningen abgestreut.