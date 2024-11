Zwei Autos mussten nach einem Frontalzusammenstoß am Montagabend in Bad Dürkheim abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Eine 64-Jährige fuhr kurz nach 18 Uhr mit ihrem Seat Arosa in der Straße Im Salzbrunnen Richtung Sonnenwendstraße, so die Polizei. Dort kam ihr eine 47-Jährige im VW ID3 entgegen. Beide Autos stießen aus ungeklärten Gründen zusammen. Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Die Schadenshöhe war unklar. Zwölf Wehrleute der Feuerwehr Bad Dürkheim waren bis kurz vor 19 Uhr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.