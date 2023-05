Das Warten dauert noch nicht annähernd so lange wie im benachbarten Wachenheim, aber auch Bad Dürkheim hofft seit einigen Jahren auf einen neuen Supermarkt. Der soll im Fronhof entstehen. Aber warum geht es noch nicht voran? Ein wichtiges Thema auch beim RHEINPFALZ-Podium mit den Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister.

„Ja, ich warte auch“, sagt Christoph Glogger (SPD) zum Thema Supermarkt im Fronhof auf die Frage der Moderatoren Dagmar Schindler-Nickel und Alexander Sperk. Gerade kürzlich habe er noch mit dem Präsidenten der zuständigen Genehmigungsbehörde telefoniert. „Man lernt, wie das in Deutschland so ist“, sagt Glogger über schwierige Genehmigungsverfahren. Das Situation im Fronhof: Ein kleiner Markt könnte sofort entstehen, für einen größeren müssen erst Genehmigungen eingeholt werden.

Die Stadt habe interessierte Anbieter, sagt Glogger. „Es gibt mehrere, die sagen, dass sie es total gerne machen würden“, betont er. Auch ein begleitendes Café sei dabei immer wieder Thema. Aber diese Anbieter bräuchten eben 1400, eher 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Stadt komme nun langsam an einen Punkt, an dem sie entscheiden müsse, ob sie es weiter probieren wolle, oder doch auf den kleinen Markt setze. Das mehrfach überarbeitetet Einzelhandelskonzept liege nun bei den Behörden. „Wir könnten mit dem Verfahren in diesem Jahr beginnen“, so Glogger, aber das hänge von der Freigabe des Konzepts ab.

Ortsteile im Blick

„Es ist ein Thema auch für Seebacherinnen und Seebacher“, sagt Natalie Bauernschmitt (CDU). Diese hätten derzeit lange Anfahrtswege zur nächsten Einkaufsmöglichkeit. Es sei wichtig, nun „zu Potte“ zu kommen. Es gebe zwar Gründe, warum es so lange dauer, das Projekt sollte aber Priorität haben, findet sie. Die Menschen im Fronhof und in Seebach bräuchten den Markt.

Für Seebach wie für die anderen Ortsteile spielt das Thema Nahversorgung eine große Rolle. Bauernschmitt berichtete, dass es den Dorfladen in Leistadt, der mit viel bürgerschaftlichem Engagement betrieben wird, in der jetzigen Form wohl bald nicht mehr geben werde. Einkaufsgemeinschaften oder Mobilitätsangebote fürs Pendeln in die Innenstadt wären aus Bauernschmitts Sicht Möglichkeiten, die Versorgung in den Ortsteilen zu verbessern.