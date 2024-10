Am Dienstag, 17 Uhr, soll der Stadtrat das Einzelhandelskonzept für die Stadt verabschieden. Das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Ansiedlung eines Supermarkts im Neubaugebiet Fronhof II. Schon seit Jahren planen die Verantwortlichen, einen Vollsortimenter dort zu realisieren. So soll eine bessere Versorgung für die Bewohner der Innenstadt und des Ortsteils Seebach ermöglicht werden. Geplant ist ein Markt in einer Größe von bis zu 1800 Quadratmetern.