Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat der Stadt Bad Dürkheim grünes Licht für einen Supermarkt im Fronhof in der großen Variante – also mit einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern – gegeben. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt. Die Stadt sieht darin einen wichtigen Schritt zur Umsetzung des Supermarktes. Nun soll der Bebauungsplan weiter vorangetrieben werden.

Schon seit Jahren planen die Verantwortlichen, einen Vollsortimenter im Dürkheimer Neubaugebiet Fronhof II zu realisieren. Versorgt werden sollen dabei neben den Einwohnern des Neubaugebiets, die der südlichen Innenstadt und des Ortsteils Seebach. Im Juni 2023 hatte die zuständige Genehmigungsbehörde grundsätzlich grünes Licht für einen großflächigen Lebensmittelvollsortimenter in einer Größe mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche gegeben. Weil aber moderne, zukunftsfähige Märkte aus Sicht der Stadt und der Gremien eine gewisse Größe brauchen, wurde ein noch größerer Markt mit 1800 Quadratmetern angestrebt.