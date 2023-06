Es gebe keinen Grund, wegen der Planungen für den Supermarkt im Fronhof II irritiert oder verärgert zu sein. So reagiert Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) auf den offenen Brief der CDU-Stadtratsfraktion wegen des seit Jahren in der Planung befindlichen, aber noch nicht umgesetzten Vorhabens.

Die Christdemokraten hatten sich insbesondere wegen einer Aussage Gloggers auf dem RHEINPFALZ-Podium zur Bürgermeisterwahl irritiert gezeigt. Glogger hatte gesagt, dass der Punkt kommen werde, an dem man entscheiden müsse, ob der bislang eingeschlagene Weg eines großen Supermarkts mit einer Verkaufsfläche zwischen 1200 und 1400 Quadratmeter weiterverfolgt werde oder ob nicht der Bau eines kleineren Supermarkts angestrebt werden soll. Bei diesem läge die Planungshoheit bei der Stadt, für einen größeren Markt ist die Zustimmung der übergeordneten Behörden nötig, vor allem der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Glogger bekräftigte in dem Schreiben an die CDU seine Präferenz für einen großen Markt, wie er auch von den Ratsfraktionen angestrebt wird.

Positive Signale

„Klar ist: Wir haben drei Jahre hart gearbeitet, dass wir ein positives Ergebnis für einen großen Supermarkt im Fronhof bekommen und das werden wir nun auch zum Erfolg führen.“ Die SGD habe ein „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ gefordert, mit dem die Verwaltung ein Büro beauftragt habe. Der aktuelle Entwurf umfasse auch einen Verträglichkeitsnachweis für einen großen Supermarkt und liege seit Ende März bei der SGD. Die Rückmeldung stehe aber noch aus. „Informell wurde mir signalisiert, dass die SGD Süd dem aktuellen Entwurf grundsätzlich positiv gegenübersteht und wir mit einer baldigen Stellungnahme rechnen dürfen“, so Glogger. Sollte die Behörde den Entwurf als tragfähig erachten, könne die Stadt in „das weitere Verfahren einsteigen und neben der Finalisierung des Einzelhandelskonzepts auch parallel die Änderung des Bebauungsplans und eine Ausschreibung für den Supermarkt-Betreiber auf den Weg bringen“, schreibt der 53-Jährige weiter. Sobald die SGD-Stellungnahme vorliegt, werde diese im Bauausschuss beraten. Die CDU hatte wegen des Themas eine Sondersitzung des Gremiums gefordert.