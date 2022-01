Es kann nur besser werden! Zugegebenermaßen hat sich das der eine oder die andere auch schon vor einem Jahr gesagt, aber wir sind sicher: 2022 hat eine Chance verdient. Helfen wir alle mit, dass es ein Jahr voll von schönen Erlebnissen, harmonischem Miteinander und erreichten Zielen wird. Wir, die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim, werden Sie auch in diesem neuen Jahr in der gedruckten Zeitung, aber auch online begleiten. Wir berichten darüber, was 2022 in der Kurstadt und in den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim so alles bringt. Das neue Jahr – es soll ein gutes werden.