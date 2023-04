Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Montag kommt die Matte ab! Die Friseursalons dürfen wieder öffnen. Die Salons in der Region sehen dem Tag mit Vorfreude entgegen. Wer es ganz eilig hat, kann sich noch am Freitag einen Termin am Montag direkt nach Mitternacht ersteigern.

Wer genügend Geld bietet, kann sich um eine Minute nach Mitternacht am 1. März die Haare schneiden lassen. Insgesamt elf Friseurbetriebe machen bei der Aktion der Friseurinnung Südpfalz-Deutsche