Trockene Spitzen, rausgewachsene Ansätze: Diesen Phänomenen geht es seit Montag an den Kragen. Die Friseure dürfen nach Wochen im Lockdown wieder öffnen. Für ganz Eilige ging es bereits um kurz nach Mitternacht los. Denn einige Friseurbetriebe der Innung Südpfalz-Deutsche Weinstraße haben Haarschnitte zur unorthodoxen Uhrzeit versteigert – für einen guten Zweck. Salonbesitzer Ralf Baier aus Freinsheim und Björn Wissmann, Obermeister der Innung, freuten sich, dass bereits am Montagmittag über 6500 Euro zusammengekommen sind. Weil noch weitere Kunden für den guten Zweck, das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, spenden wollen, sammeln die teilnehmenden Friseure bis Ende des Monats weitere Spenden, um auf 10.000 Euro zu kommen. Am meisten sei für einen Herrenhaarschnitt geboten worden, so Baier. 5000 Euro war dem Mann der frühe Termin wert.