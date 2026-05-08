Die Gaststätte des TuS Friedelsheim hat einen neuen Pächter. Angeboten werden ab sofort gutbürgerliche deutsche Küche und indische Spezialitäten. Was investiert wurde.

Der Eingang der Gaststätte und der Innenraum sind mit grünen, weißen und silberfarbenen Ballons festlich geschmückt. Außerdem gibt’s neue Dekoartikel wie Kissen und Vorhänge. Auch Theke und Anrichte haben einen neuen Look. Die Erleichterung beim TuS ist groß, dass im dritten Anlauf ein geeigneter Pächter gefunden wurde: Zaheer Ahmed mit seiner Partnerin Priyanka. Empfohlen wurde das Paar von einem Getränkehändler, der schon lange Kontakt zu der Familie hat.

Priyankas Eltern betrieben 16 Jahre lang den „Propeller“ in Worms, ein XXL-Restaurant, das besonders große Portionen anbietet. In Friedelsheim liegt der Schwerpunkt auf gutbürgerlicher deutscher Küche mit verschiedenen Arten von Schnitzel, argentinischem Rumpsteak und Spareribs mit Barbecuesauce. Dazu gibt’s Pommes und Salat. Außerdem stehen auf der Karte gegrillte Peperoni oder Schafskäse und für Freunde indischer Küche Chicken Masala (Curry mit Huhn) und Chana Masala (Curry mit Kichererbsen). Auch Kinderteller mit Nuggets, Schnitzel oder Fischstäbchen mit Pommes stehen auf der Karte. Für unter Sechsjährige ist ein Teller kostenlos, wenn sie ihre Eltern beim Essen begleiten. Montags ist Schnitzeltag.

Profis am Werk

Die Karte soll noch um saisonale Gerichte mit Spargel oder Pfifferlingen und Cocktails erweitert werden. Der Wein kommt ausschließlich vom Weingut Krebs in Friedelsheim. Günter Münch, Vorstand des TuS, lobt die Pächter: „Am 1. Mai war das Restaurant bereits geöffnet und brechend voll. Es ist erstaunlich, mit wie viel Gelassenheit und Freundlichkeit auch große Gruppen bewältigt werden, das sind halt Profis.“

Er selbst liebt die Terrasse des Restaurants: „Wenn die Sonne untergeht, ist es wirklich schön, dann fühlt man sich einfach daheim.“ Außerdem könnten die Kinder ohne Gefahr spielen, die Straße sei weit weg. Es gibt kostenlose Parkplätze und eine barrierefreie Toilette.

Kegelbahn erstrahlt in neuem Glanz

Die Gaststätte wurde für einen sechsstelligen Betrag renoviert: Elektrik und Bodenbelag wurden erneuert, die Wände gestrichen, ein neuer Bezug auf der Bestuhlung angebracht. Teile der Küchenausstattung sind neu angeschafft worden. Glanzstück ist die Theke: Mit acht ausziehbaren Kühlschränken sei das der „Ferrari unter den Theken“, sagt Münch augenzwinkernd. Auch die Kegelbahn wurde geschliffen und versiegelt, neue Kegel und Kugeln angeschafft. „Jetzt kann niemand mehr sagen, es liege an der Bahn“, so Günter Münch.

Er und Bürgermeisterin Anja Bletzer (FWG) loben das ehrenamtliche Engagement, ohne das die Renovierung nicht zu stemmen gewesen wäre. Münch hebt zusätzlich die privaten Spender und Firmen hervor, die dem Verein entgegengekommen seien. Er wünscht sich, dass der TuS ein Treffpunkt für alle wird, nicht nur ein Platz zum Essen und Trinken.