Friedrich Hofmann, zweiter Ortsbeigeordneter aus Weisenheim am Sand, wurde mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Hofmann habe sich in herausragender Weise für den landwirtschaftlichen Berufsstand seiner Heimatregion sowie für die Gesellschaft eingesetzt, würdigte Wirtschaftsminister Volker Wissing die Verdienste Hofmanns.

Seit 37 Jahren leitet das FDP-Mitglied erfolgreich sein Unternehmen, mit dem er Obst und Gemüse aus der Pfalz vermarktet, teilweise sogar bis in die EU. „Aus seiner eigenen Praxis-Erfahrung heraus konnte er wichtige Impulse geben und dazu beitragen, die landwirtschaftlichen Strukturen in der Pfalz zu erhalten und weiterzuentwickeln“, sagte Wissing anlässlich der Übergabe der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer verliehenen Medaille. Mit seiner hohen fachlichen Kompetenz, seinem Elan und seinem Einsatz bringe Hofmann den Berufsstand voran und leiste einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft und der ländlichen Regionen. „Dieser umfassende Einsatz für Gesellschaft und Landwirtschaft ist ehrenwert und verdient unbedingt Anerkennung“, so Wissing.

Von 1982 bis 1986 war Hofmann für den Fachverband des Pfälzischen Obst-, Gemüse- und Südfruchtgroßhandel e. V. als Mitglied im Beirat zur Unterstützung des Vorstands aktiv. Zwei Jahrzehnte (1990 bis 2010) vertrat er den Fachverband im Präsidium des Groß- und Außenhandelsverbands und war im gleichen Zeitraum Vizepräsident des Groß- und Außenhandelsverbandes Pfalz. 24 Jahre war er als Mitglied des Kontaktausschusses tätig, dem die Verhandlungsführung mit den Erzeugermärkten der Pfalz oblag.

Hofmann ist seit 2006 förderndes Vorstandsmitglied im Verein Rheinischer Frühling e.V., dem grenzüberschreitenden bekannten deutsch-französischen Musikfestival. Außerdem engagiert er sich in der Weinbruderschaft der Pfalz.