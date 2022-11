Die Sanierung der Friedelsheimer Friedhofshalle hat mit den Arbeiten am Dach begonnen. Bürgermeister Peter Fleischer (FWG) rechnet damit, dass die Renovierung der Halle bis etwa März 2023 dauern wird. Die Kosten sollen im geplanten Rahmen bleiben.

Laut Fleischer halten sich auf dem anonymen und halbanonymen Gräberfeld nicht alle an das Verbot, Blumen oder Andenken auf den Begräbnisstätten abzulegen. Das widerspreche den Regeln. Diese seien eigens dafür aufgestellt worden, um die dauerhafte Pflege durch die Gemeinde gewährleisten zu können. Daher sei er mit der Friedhofsverwaltung überein gekommen, Hinweisschilder aufzustellen, sagte Fleischer. Man sollte Betroffenen vor einer gewünschten Beerdigung auf den Gräberfeldern auch ein entsprechendes Infoblatt aushändigen, schlug Eva Fleischer-Harjung (FWG) vor.

Informationen zu Neubaugebiet

In einer Ratssitzung am 15. Dezember will Fleischer über die weitere Zeitplanung für das Neubaugebiet Waltershöhe/Schlossgarten informieren.

Der Rat hatte nichts dagegen einzuwenden, dass die Gemeindegrenzen zwischen Deidesheim und Friedelsheim verschoben werden, weil im Flurbereinigungsgebiet die Verlegung von Feldwegen das notwendig macht. Die Planer hätten sehr auf den gerechten Ausgleich geachtet, versicherte Fleischer.

Zwölf Bewerbungen für Gemeindearbeiter-Stelle

Wegen einer Sanierung des Burgweihers gab es erste Gespräche mit Planern und Beteiligten, so der Bürgermeister. Auf die Stellenausschreibung für den neuen Friedelsheimer Gemeindearbeiter – der langjährige Gemeindearbeiter Lutz Neubert geht in absehbarer Zeit in Rente – haben sich zwölf Bewerber gemeldet.