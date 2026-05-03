Die Friedhofsgebühren in Bad Dürkheim steigen. Das hat der Stadtrat bei einer Enthaltung beschlossen. Die Tarife werden pauschal um 20 Prozent erhöht. Das auf 25 Jahre verliehene Nutzungsrecht an einer Einzelgrabstätte kostet künftig beispielsweise statt wie bislang 950 Euro künftig 1140 Euro. Als Begründung führte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) gestiegene Sach-, Energie- und Personalkosten an. Zudem wiesen die Friedhöfe in Bad Dürkheim im Vergleich zu denen anderer Kommunen ein unterdurchschnittliches Gebührenniveau auf. „Friedhöfe sollen kostendeckend wirtschaften, das ist bei uns nicht der Fall“, sagte Bauernschmitt. Die neuen Gebühren gelten für Bestattungen und Nutzungsrechte ab dem 1. Juni. Bereits bestehende Grabstätten und laufende Nutzungsrechte bleiben von den Änderungen unberührt.

Neue Angebote

Das Friedhofswesen befindet sich im Wandel. Dem will die Stadtverwaltung durch das Angebot neuer Bestattungsformen Rechnung tragen: Künftig werden auch Urnenbeisetzungen an den Wurzeln von Bäumen, sogenannte Baumgrabstätten auf dem Friedhof in Hardenburg sowie Urnenwahlgrabstätten in gärtnerisch gepflegten Grabfeldern in Seebach, Hardenburg, Leistadt, Grethen und auf dem Hauptfriedhof angeboten. Auch dieser Änderung stimmte der Stadtrat bei einer Enthaltung zu.