Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal. Zu diesem Anlass bietet Dekan Stefan Kuntz um 19 Uhr eine Friedensandacht in der Klosterkirche in Bad Dürkheim an. Denn die Anteilnahme in der Bevölkerung sei nach wie vor sehr groß. „Die Menschen beschäftigt der Gedanke, dass in Europa wieder ein Krieg stattfindet, sehr intensiv“, erklärt der Dekan.