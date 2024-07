Die Polizei Bad Dürkheim hat am Dienstag die Einhaltung von Tempo 30 in der Friedelsheimer Straße kontrolliert. Das Ergebnis: Zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr waren in Fahrtrichtung Weinstraße Süd 13 Fahrer zu schnell.

Der unrühmliche Spitzenreiter war laut dem Bericht der Beamten mit 64 Kilometern pro Stunde unterwegs.