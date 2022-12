Seit jeher leuchten Sterne den Menschen als symbolische Boten. Zur Weihnachtszeit deuten sie auf den verheißungsvollen Stern, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem zeigte. So entstanden mehrere Ansätze, dieses Himmelsereignis astronomisch zu erklären.

Komet oder Konstellation?

Seit der Künstler Giotto vor über 700 Jahren einen Kometen als Weihnachtsstern malte, wurden die Schweifsterne zum beliebten Motiv. Ein anderer Erklärungsversuch war das Zusammentreffen von Planeten, durch das sie aus irdischer Perspektive aussehen wie ein einziger heller Stern. Die Realität des Sterns von Bethlehem lässt sich durch die Astronomie jedoch nicht nachweisen.

Sicher behauptet hat sich dafür der uralte Symbolgehalt der Sterne. In vielfacher und schöner Ausgestaltung strahlen Weihnachtssterne aus Tonpapier diese Eigenschaft unter der Decke der protestantischen Kirche in Friedelsheim alle Jahre wieder aus. Mehrere kirchliche Gruppen haben sich an der Gestaltung beteiligt.