Über Pfingsten, von Samstag bis Montag, feiern die Friedelsheimer wieder ihr liebstes Fest: das idyllische Weinfest am Burgweiher. Die Ausschankstellen öffnen am Samstag ab 16 Uhr, um 18 Uhr gibt Bürgermeister Peter Fleischer mit Weinprinzessin Sophie I. und den Kerwebuwe und -mädels den offiziellen Startschuss für das Fest. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festgelände, um 12 Uhr öffnen die Ausschank- und Verpflegungsstellen ihre Pforten, im Backhaus gibt es Dampfnudeln und ab 14 Uhr ist das Burgcafé im Burghof geöffnet. Am Montag öffnen die Stände um 11 Uhr, ab 13 Uhr gibt es am Backhaus Kaffee und Kuchen von den Feuerwehrfrauen. An allen Tagen kann man an einem Bücherstand schmökern. Unabhängig vom Burgweiherfest ist das Backhaus wie üblich am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.