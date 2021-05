„Frlsm feiert – feiern Sie mit!“ Das steht auf dem Flyer, den die Friedelsheimer anlässlich ihres 1250. Dorfjubiläums im Jahr 2020 drucken ließen. Doch die Corona-Pandemie ließ solche Feierlichkeiten ab März 2020 nicht mehr zu. „Schweren Herzens“, so Ortsbürgermeister Peter Fleischer, sagte die Kommune alle Feiern ab. Im November beim zweiten Lockdown tat sie das ein weiteres Mal.

Viele der in Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Aktivitäten liegen daher immer noch auf Halde, und sie werden auch in diesem Jahr zum größten Teil nicht mehr stattfinden können. Doch die Verantwortlichen stecken nicht auf – im Gegenteil: „Wir feiern, wenn es wieder geht, wir haben richtig Bock darauf“, heißt es unisono bei den Organisatoren. In die Vorbereitungen eingebunden waren viele. Die Spendenbereitschaft der Friedelsheimer, um Festschrift, Flyer und Feierlichkeiten zu finanzieren, war groß.

Im Januar des Jubiläumsjahrs, als beim Neujahrsempfang der Gemeinde mit Uraufführung der „Friedelsheimer Hymne“ durch den Posaunenchor die über 250 Seiten starke Festschrift vorgestellt und verkauft wurde, ahnte noch kein Mensch etwas von dem kommenden Lockdown. Dessen Beginn fiel dann exakt auf den Termin, an dem die Theatergruppe ihr Stück „Die 1250-Jahr-Feier“ aufführen wollte. Die Theater-AG sagte ihre Aufführung am Abend der Generalprobe ab. Laut Peter Hoffmann, Mitglied der Theater-AG, wird das Stück im kommenden Jahr aufgeführt.

Die Festschrift wiederum stieß auf eine so positive Resonanz, dass man später noch ein Einlageblatt mit weiteren Details nachlieferte, erklärt Ernst Bedau vom Redaktionsteam. Auch verwirklicht werden konnte von den Jubiläumsplänen das Projekt „Frlsm blüht auf“. Annähernd 2000 im Boden an den Ortseinfahrten und am Burgweiher versenkte Blumenzwiebeln erfreuen seither im Frühjahr das Auge des Betrachters. Ebenfalls umgesetzt wurde die Suche nach einer verloren gegangenen Küche, auf die sich mit dem „Friedelsheimer Kochbuch“ Rembert Baumann begeben hat. Mit der Unterstützung alteingesessener Friedelsheimer hat er traditionelle Kochrezepte zusammengetragen, das Kochbuch wurde im Sommer vorgestellt.

„Frlsm tafelt im Wingert“ sollte es im Juni heißen. Mit Unterstützung der Mannheimer Kochschule sollte im Wingert am historischen Burggraben ein Mahl wie zu Zeiten des Kurfürsten kredenzt werden, die ortsansässigen Winzer sollten die korrespondierenden Weine dazu stellen. Er hatte bereits 80 Anmeldungen für diesen Event, berichtet Günter Münch, einer der Organisatoren. Nun peilt man die Tafel im Wingert fest für das Jahr 2022 an.

Am traditionellen Burgweiherfest an Pfingsten sollten historische Höfe wie der Buhl'sche Hof, der Mennonitenhof und der Schneiderhof (ehemalige Burgvogtei) für Besucher geöffnet und auf Schautafeln auf deren Historie eingegangen werden. Auch das muss bis 2022 warten.

Ob die traditionelle Weinkerwe 2021 mit Auftritten der Gastkapelle aus Pöcking (Bayern), Weiherstechen und Feuerwerk am dritten Augustwochenende gefeiert werden kann, ist noch ungewiss. Was von den anderen ursprünglich geplanten Aktivitäten nächstes Jahr umgesetzt wird, darüber wird die Planungsgruppe noch entscheiden, kündigt Anja Bletzer, eine der maßgeblichen Organisatorinnen, an.

Führungen durch die protestantische Kirche am Tag des Denkmals gehören zu den ursprünglichen Planungen, ebenso wie Brunnen- und Erntedankfest Ende September und der Vortrag des Historikers Roland Paul über „Franzosen in der Pfalz – Pfälzer in Frankreich“. Zudem waren mehrere Konzerte und gegen Ende des Jubiläumsjahrs der Tanzabend in der Schwabenbachhalle mit den „Four Seasons“ aus Bad Dürkheim sowie Vorführungen der Gruppierungen des Tanzsportclubs Ludwigshafen/Wachenheim Rot-Gold vorgesehen. Dass der ursprüngliche Begeisterungsfunken wieder überspringt, daran hat Ernst Bedau wenig Zweifel. Absprechen wollen sich die Verantwortlichen auch mit dem Nachbarort Gönnheim, der seine 1250-Jahr-Feier von vornherein auf 2022 verschoben hatte, damit es keine Terminüberschneidungen gibt.

Die Serie

Einige Gemeinden in der Region feiern in diesem Jahr ein rundes Jubiläum – oder hätten es bereits 2020 tun wollen. Für die Planung der Feierlichkeiten haben Ehrenamtliche viele Stunden investiert, doch dann kam die Pandemie und machte vieles unmöglich. Wir haben uns mit den Verantwortlichen über aktuelle Pläne und Hoffnungen unterhalten.