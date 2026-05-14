Knapp 463.000 Euro aus dem Bundesprogramm gehen nach Friedelsheim. Der Rat legt sich auf zwei Sanierungen fest – mit offenem Detail an der Photovoltaik-Anlage.

Friedelsheim bekommt laut Beschluss des Verbandsgemeinderates aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes knapp 463.000 Euro. Insgesamt gingen 5.61 Millionen Euro an die Verbandsgemeinde Wachenheim, über deren Verteilung unter den Gemeinden im März entschieden wurde.

Da jetzt eine vorläufige Schätzung der Kosten vorliegt, hat sich der Rat Friedelsheim einstimmig für zwei Investitionen zur Verwendung des Geldes aus dem Sondervermögen entschieden: die energetische Teilsanierung der Schwabenbachhalle (675.000 Euro) und die Sanierung des Burgweihers (225.000 Euro). Bei der Schwabenbachhalle soll das Dach saniert und die Außenhülle gedämmt werden. Ob die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ausgetauscht oder ergänzt wird, steht noch nicht fest. Im Burgweiher ist in den vergangenen Wochen der Schlamm ausgebaggert worden. Dort sind unter anderem Mauern marode und sollen instand gesetzt werden.