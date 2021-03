Etwa 25 Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung haben am Sonntagmittag am Wurstmarktkreisel in Bad Dürkheim für mehr Klimaschutz demonstriert. Aufgerufen zu der Aktion hatte die Dürkheimer Ortsgruppe von Fridays for Future.

Unterstützt wurde sie von der Ortsgruppe Grünstadt. Auch Mitglieder des Dürkheimer Klimabündnisses waren unter den Demonstranten. „Die Coronakrise ist gefährlich und muss bekämpft werden. Aber darüber darf der Klimaschutz nicht vergessen werden, denn auch die Klimakrise bedroht unsere Existenz“, betonte Initiatorin Emmi Francke im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Mithilfe von Sprühkreide malten die Aktivisten Botschaften auf den Gehweg, zudem hatten sie Transparente dabei. Irritiert zeigten sich die Teilnehmer, als zwei Personen ohne Maske versuchten, eigene Botschaften in die Kundgebung zu streuen. Bei der Demonstration herrschte Maskenpflicht. Emmi Francke sagte, sie vermute, dass die Menschen aus dem Umfeld von Corona-Leugnern stammten. Ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung bat die beiden, den Platz zu verlassen. Es war die erste Aktion der Dürkheimer Fridays-for-Future-Gruppe in diesem Jahr. Ursprünglich waren anlässlich des weltweiten Aktionstags Müllsammelaktionen in Grünstadt und in Bad Dürkheim geplant, allerdings hatte die Kreisverwaltung das Hygienekonzept für nicht ausreichend gehalten. Man wolle das Konzept überarbeiten und die Aktion zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, so Francke. spk