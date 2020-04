Die Dürkheimer Fridays-for-Future-Bewegung möchte den Klimaschutz wieder stärker in Erinnerung bringen: Dazu fordern die jungen Leute gemeinsam mit Fridays for Future Grünstadt die Bürger auf, kreativ zu werden.

Eigentlich sei am Freitag, 24. April, ein internationaler Streiktag mit vielen Großdemonstrationen rund um den Globus geplant gewesen, sagt Emmi Francke, die zum Initiatorenkreis der Dürkheimer Fridays-for-Future-Bewegung gehört. Aufgrund der Corona-Pandemie seien diese jedoch abgesagt worden. „Es ist völlig klar, dass im Moment das Augenmerk auf die Corona-Krise gerichtet ist. Aber uns ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die Klimakrise deswegen keine Pause macht“, betont die Schülerin, die das Dürkheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium besucht.

Um auf das Thema Klimaschutz aufmerksam zu machen, rufen die Fridays-for-Future-Aktivisten Menschen in der Region dazu auf, von Donnerstag, 23. April, bis Samstag, 25. April, Banner aus ihrem Fenster zu hängen, die Straßen mit Kreide zu bemalen oder die Fenster beispielsweise mit Fingerfarbe kreativ zu gestalten. Die Motive sollten einen Bezug zum Klimaschutz haben. Plakate oder Banner dürften allerdings nicht größer als ein Quadratmeter sein, da sie sonst als Werbefläche angemeldet werden müssten, so Francke. Die Initiatoren wünschen sich möglichst viele Fotos von der Aktion, die sie veröffentlichen wollen.

„Unbedingt Abstand halten“

In Dürkheim sollen Plakate im öffentlichen Raum in speziellen Ständern auf dem Wurstmarktplatz sowie am Wurstmarktbrunnen vor dem Bahnhof und am Brunnen auf dem Römerplatz angebracht werden. Geplant ist auch ein Banner am Mehrgenerationenhaus. „Dabei ist uns sehr wichtig, nach unserem eigenen Motto alle Krisen wie Krisen zu behandeln und unbedingt Abstand zu anderen zu halten“, betont Francke.

Wenn die Wirtschaft und das öffentliche Leben nach den Corona-Beschränkungen wieder anlaufen, hoffe sie darauf, dass ein Fokus auf den Klimaschutz gelegt werde, sagt Emmi Francke.

