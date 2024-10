Lustige und tiefgründige Lieder, Musikklassiker oder doch Hardrock: Beim „Freundekonzert“ im Kulturkeller Bad Dürkheim dürfte jeder Musikliebhaber auf seine Kosten kommen. Der Erlös geht dieses Jahr an das Dürkheimer Projekt „Offener Heiligabend“, das jedem ein Weihnachten in Gesellschaft ermöglicht.

Auch dieses Jahr kommen wieder „Freunde“ im Kulturkeller in Bad Dürkheim zusammen, um gemeinsam Musik zu feiern und Gutes zu tun. Am Freitag, 15. November, steigt das Benefizkonzert, zu dem Stephan Krämer, verantwortlich für das Programm als Gemeindediakon des protestantischen Kirchenbezirks, wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus der Region eingeladen hat. Alle mit einem gemeinsamen Ziel: Menschen zu unterstützen, die die Gesellschaft oft vergisst. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Dürkheimer Projekt „Offener Heiligabend“, das letztes Jahr Premiere in der Burgkirche hatte. Die Kirchengemeinde Bad Dürkheim lädt an Heiligabend alle Menschen ein, die Weihnachten nicht alleine feiern möchten. In der Burgkirche können sie den Abend gemeinsam verbringen. Die Einnahmen aus dem Freundekonzert sollen dazu beitragen, allen Gästen ein kostenloses Abendessen zu ermöglichen und ein kleines Geschenk zu überreichen.

Die Benefizveranstaltung im Dürkheimer Kulturkeller, Kirchgasse 14, beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Zum Auftakt des Musikspektakels hat Gemeindediakon Krämer Michael „Champus“ Sczepaniak verpflichtet. „Champus“, der beim Mannheimer Radiosender Bermudafunk die Sendung „Cultura im Quadrat“ moderiert, tritt auch als Liedermacher auf und wird mit seiner Gitarre eine kleine Auswahl lustiger bis tiefgründiger Lieder zum Besten geben.

Danach steht das Kurpfälzer Mundart Duo „Sanni & Paul“ auf der Bühne. Susanne Walz-Beigel und Paul Danquard präsentieren einen bunten Strauß selbstgeschriebener Songs und auch Interpretationen bekannter Musikklassiker - letztere zumeist mit eigenen Texten versehen, ganz im Stil des Duos: wortgewandt und witzig, aber auch nachdenklich mit Augenzwinkern und philosophierend. Das Duo gewann bereits den Liedermacherwettbewerb des Landes Baden-Württemberg.

Den Abend beschließen wird Stephan Krämers Band „Poets Confusion“, die als Gastgeber fungiert. Die Hardrock Band – bewaffnet mit Cello, Mandoline, akustischen Gitarren, Harp und Kazoo – wird etwas leisere Töne anschlagen und das Publikum mit einer kleinen Auswahl ihrer Lieblingssongs und Balladen überraschen. Und natürlich werden die fünf Vollblutmusiker auch ein paar ihrer Eigenkompositionen spielen.

Info

Die Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Schüler zahlen 5 Euro. Karten für das Freundekonzert gibt es im Mehrgenerationenhaus Bad Dürkheim (06322958984), dem Protestantischen Dekanat (063222375), dem Gemeindepädagogischen Dienst (063229495879) und online unter www.kultur-keller.de.