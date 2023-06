Von Stefan Fröhlich

„Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit…“: Manche summen das beliebte Sommer-Kirchen-Lied spontan mit. Ist ja auch wirklich eine schöne Aufforderung. Ja, Freude kann man suchen. Gründe zur Freude lassen sich finden, wenn man sich dafür öffnet.

„Suchst du Streit?“ Hoffentlich nicht! „Suchst du Freude?“ Warum nicht? Augen auf für Gottes Spuren, die er so zahlreich in seiner schönen Natur hinterlassen hat. So manches Unterwegssein kann zu einer besonderen Entdeckungsreise werden.

Fündig am Wegesrand

„…schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben“. Der Liederdichter Paul Gerhard war offensichtlich ein achtsamer Beobachter. 15 Strophen ist ihm die bildhafte Beschreibung kleiner und großer Naturwunder wert. Dafür hat er fleißig Grund-zur-Freude-Eindrücke gesammelt und ist am Wegesrand fündig geworden.

Unvergesslich wird mir eine Vertretungsstunde aus meiner Schulzeit bleiben. Ein Biologie-Lehrer hatte unsere Klasse betreten und uns dann aufgefordert: „Lasst alles liegen und kommt mal mit raus.“ So liefen wir auf unseren altbekannten Schulhof, wo wir kurz vorher noch die Pause verbracht hatten. Und dann hat er uns auf eine unspektakuläre Pflanze nach der anderen hingewiesen. Immer mehr unbeachtete Gewächse hat er für uns zu kleinen Wunderwerken werden lassen.

„Schaut euch mal genau die großen Blätter an. Alle Regentropfen werden sehr geschickt in Wurzelnähe gelenkt.“ „Betrachtet mal diese Blütenfarbe. Sie hat auf Bienen eine ganz besondere Wirkung“. „Achtet mal auf diese Haken an den Samen. So verbreiten sie sich sehr wirkungsvoll.“

„Geh aus mein Herz und suche Freud“: Mit dem Herzen betrachtet bringt mich unser Garten, unser Pfälzerwald oder ferne Berge und Seen ganz leicht zum Danken. „Danke, lieber Gott, für deine wunderbare Natur. Danke für Kelchblätter, für Blütenfarben und Klett-Samen. Danke für Auszeiten und achtsame Spaziergänge vorbei an liebevoll gestalteten Gärten. Danke, Gott, für Unbegreifliches und Wunderschönes. Für Mauerblümchen und Prachtgärten. Danke Gott, dass mein Herz bei allem Schweren, Unfassbaren auch Freude suchen kann. Und fündig wird, weil du so viel Schönes an unseren Wegesrand gepflanzt hast.“