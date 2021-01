Freinsheim. Die politischen Gremien der Verbandsgemeinde Freinsheim müssten darüber entscheiden, ob die Verbandsgemeinde für die Jahre 2020 und 2021 trotz der Corona-Pandemie einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben wird.

So beantwortete Volker Scherrer, Leiter der Finanzabteilung der VG-Verwaltung, in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, eine entsprechende Frage von Thomas Jaworek (CDU). Nach Angaben von Scherrer sollen in diesem Jahr die Bescheide über die Fremdenverkehrsbeiträge für die Jahre 2017 und 2018 verschickt werden.

Die Mitarbeiter der beiden i-Punkte seien derzeit ausreichend beschäftigt, obwohl keine Touristen kommen, so Jörg Heidemann, Büroleiter der VG-Verwaltung, auf Frage von Fred Krebs (CDU). Unter anderem würden neue Wanderangebote und neue Angebote für Familien vorbereitet, liegengebliebene Aufgaben erledigt und der Auftritt im Internet und in den digitalen Medien überarbeitet. Auch bereite man sich auf die kommende Saison vor. Da im Sommer wahrscheinlich Reisen in andere Länder nur eingeschränkt möglich sein werden, gehe man davon aus, dass viele Besucher in die Pfalz kommen werden.