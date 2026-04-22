Der Kirchgarten neben der Gönnheimer Martinskirche sehe an einigen Ecken ungepflegt aus, hatten Anwohner bemängelt. In den vergangenen Tagen haben jetzt 16 Mitglieder der Gönnheimer Liste (GL) den Garten in einer freiwilligen Aktion wieder auf Vordermann gebracht. Darüber informierte der GL-Vorsitzende Ralf Gabriel in einer Sitzung des Gemeinderats. Vor einigen Jahren hatte die GL die Grünanlage zu einem großen Teil frisch angelegt.