Seit einigen Tagen sind die Störche in Freinsheim zurück. Fachleute rechnen mit einer besonderen „Osterüberraschung“.

Einen Namen haben sie zwar nicht. Und nur die wenigsten kennen ihre Nummer. Doch was sie täglich so treiben, hoch oben über Freinsheim, verfolgen Tausende. Denn spätestens, seit das Storchen-Paar auf dem Dach der Protestantischen Kirche seit dem 20. März wieder vereint ist, gehen täglich viele Blicke nach oben – und aufs Handy oder den Laptop: Allein im Monat März verzeichnete Florian Graus, der die Storchenkamera mit seiner Firma Graus Bürotechnik installiert hat und betreibt, rund 17.000 Zugriffe. Und der Instagram-Account, den seine Frau Marie-Louise Wiesenbach unter „storchenkamerafreinsheim“ managt, hat schon mehr als 700 Fans.

Einer der Storchenfreunde, der regelmäßig das Nestgeschehen verfolgt: Christian Reis vom Storchenzentrum Bornheim. Und er kann versichern: „Den beiden geht es gut – aktuell ist alles im Rahmen!“ Die Sorge, dem Weibchen sei auf dem Rückzug aus dem Süden etwas passiert, weil der Storchenmann drei Wochen auf sie warten musste, war zum Glück unbegründet. „Es ist ganz normal, dass ein Storch etwas später kommt. Das hängt davon ab, dass andere vielleicht nicht so weit gezogen sind. Oder aber, dass er einfach nur später losgezogen ist“, versichert der Fachmann.

Manchmal sei die Verspätung auch wetterbedingt erklärbar oder dadurch, dass ein Trupp auf dem Rückzug einen Zwischenstopp eingelegt hat. Denn dann müsse man auch auf dem Weg nach Freinsheim eine Zwangspause machen. „Ein Storch zieht selten allein“, erklärt Reis. Der Nest-Experte, der pro Jahr rund 500 Storchenpaare im Land betreut, vermutet, dass die beiden Freinsheimer Störche in Spanien überwintert haben, das Weibchen eventuell auch in Marokko, wo es große Storchenkolonien bei Marrakesch gibt. Dass Störche zwar oft ihr Leben lang denselben Partner haben und immer wieder ans selbe Nest zurückkehren, den Winter jedoch getrennt verbringen, ist normal: „Sobald das Brutgeschäft abgeschlossen ist, trennen sich ihre Wege wieder.“

„Love is in the air“

Dafür ist das Wiedersehen Monate später offenbar umso schöner – auch in der Pfalz. „Beide haben sich herzlich begrüßt!“, kommentierte Marie-Louise Wiesenbach das Video vom 20. März – und unterlegte den Film mit den klappernden Störchen passend mit dem Lied „Love is in the air“.

Davon können sich die Zuschauer von der Straße aus oder auf den Bildschirmen regelmäßig überzeugen: „Störche paaren sich bis zu 20 Mal am Tag“, berichtet Christian Reis. Was vor allem die alles entscheidende Frage aufwirft: Wird es in diesem Jahr wieder Jungstörche in Freinsheim geben?

In den letzten beiden Jahren war das Brutgeschäft leider nicht von Erfolg gekrönt. Denn 2024 hatte Storchenmann Heiko an einer Oberleitung einen tödlichen Stromschlag erlitten – und die Eier mussten ins Storchenzentrum gebracht werden, weil Storchen-Dame Heike nicht im Alleingang hätte brüten und sich ernähren können.

Im vergangenen Jahr kam dann ein neuer Storch mit der Ringnummer „ACP93“ – und er lockte sogar ein Weibchen („AAT83“) ins Freinsheimer Nest. Allerdings fehlte dem jungen Tier wohl noch die Erfahrung und das Verantwortungsbewusstsein. Denn für einige Tage war er verschwunden und ließ seine Partnerin mit den Eiern allein. „Wir dachten, auch er sei verunglückt, deshalb haben wir die vier Eier gesichert“, berichtet Christian Reis. Das aber mit Erfolg: Ein Ammenpaar in der Pflegestation übernahm das Brüten, ein Küken wurde groß und konnte ausgewildert werden.

Der Storchenmann war nach mehreren Tagen derweil wieder im Freinsheimer Nest gelandet. „Aber er war sehr schluderig, was das Brutgeschäft angeht“, meint Reis. „Es kann sein, dass er noch nicht vollständig geschlechtsreif und daher überfordert war.“

Mit drei Jahren besser vorbereitet

Der Storchenkenner und Beringer der Vogelwarte Radolfzell ist optimistisch, dass „ACP93“ nun mit seinen drei Jahren besser vorbereitet ist und ein guter Storchenpartner und -vater werden kann. In der Regel dauert es zwei bis drei Wochen, bis nach dem Wiedersehen das erste Ei gelegt wird. Christian Reis rechnet etwa am 5. April – passend zum Ostersonntag – damit. Im Schnitt werden dann vier bis fünf Eier gelegt.

„Erst ab dem zweiten Ei wird gebrütet, erst dann setzen sich die Eltern richtig darauf“, erklärt Reis. Sorgen müsse man sich um das erste Ei nicht machen: „Es wird zwar noch nicht abgedeckt, aber die Eltern lassen es nicht allein.“ Die Gefahr, dass sich Raubvögel bedienen, wäre zu groß. Denn auch das hat die Storchenkamera im Winter gezeigt: Krähen, Falken und Habichte, aber auch Nilgänse kreisen immer wieder über dem Nest oder legen dort eine Pause ein.

„Auch wenn die Störche nicht da sind, gibt es immer wieder einiges zu sehen“, sagt Marie-Louise Wiesenbach, die mit ihrer Firma Immobilienkontor Pfalz die Internetkosten finanziert. „Es ist einfach etwas Einzigartiges bei uns im Ort. Jung und Alt haben Spaß daran.“ Viele Senioren hätten sich die App von ihren Enkeln einrichten lassen, um das Brutgeschehen verfolgen zu können.

Storchen-Glück rund um die Uhr

Bleibt die Frage, ob auch dieses Paar noch einen Namen bekommt – wie einst Heiko und Heike. Sie waren benannt nach dem engagierten „Storchenvater“ Heiko Gauglitz, der gemeinsam mit Thomas Rückerl und mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr das Storchennest auf dem Dach der Protestantischen Kirche gebaut hatte. Seit dem Erstbezug 2022 ist auch die Kamera in Betrieb. Nachts schaltet sie einen Infrarotstrahler zu, der das Nest ausleuchtet, für die Tiere aber nicht wahrnehmbar ist.

Gute Nachrichten gibt es übrigens auch von Storchen-„Witwe“ Heike: Wie Christian Reis anhand der Ringnummern erkennen konnte, hat sie inzwischen einen neuen Partner gefunden und lebt nun in Kirchheim.