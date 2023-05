Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem deutlichen 6:1 hat der FV Freinsheim II am Donnerstag auswärts den SV Weisenheim am Sand II abgefertigt. Die Blau-Weißen haben es am Sonntag, 13 Uhr, mit dem Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe II zu tun: Der ungeschlagene TuS Dirmstein reist an. Der SVW II hat derweil spielfrei.

Auf die Frage, ob die Begegnung so schlimm war, wie sich das Ergebnis liest, sagt Weisenheims Trainer Martin Schöpper: „Es war noch viel schlimmer.“ Nach 45 Sekunden fiel das 0:1,