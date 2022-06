Am Montag waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Freinsheim gleich dreimal im Einsatz. Der erste Alarm ging um 17.43 Uhr ein. In der Ritter-von-Geißler-Straße, kurz vorm Kreisel, bemerkten Passanten ein Loch in der Fahrbahn. Daraufhin wurde die Weisenheimer Wehr zur Absicherung der Schadensstelle alarmiert, da nicht sicher war, ob die Fahrbahn auf einer größeren Fläche einbricht. Der Bauhof hat die weiteren Sicherungsmaßnahmen übernommen. An dem Einsatz waren zwölf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen beteiligt.

Eine gute Stunde später, um 18.58 Uhr, wollten die letzten Einsatzkräfte gerade das Gerätehaus verlassen, als der nächste Alarm die Weisenheimer Feuerwehrleute erreichte. Diesmal bemerkten Passanten in der Bahnhofstraße den Alarm eines Rauchmelders. Da niemand öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Haus. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte und sich die Bewohner im Urlaub befinden. Dabei waren rund 20 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Der nächste Einsatz schloss sich unmittelbar an.

Um 19.37 Uhr bemerkten Passanten, dass es im Bereich der Baustelle in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim brennt. Die Wehren aus Freinsheim und Weisenheim am Sand wurden parallel alarmiert. Es brannte lediglich eine Mulde, die mit Holz gefüllt war. Die Holzreste konnten schnell abgelöscht werden. Da für die Wasserentnahme ein Standrohr im Bereich der Fahrbahn gesetzt werden musste, wurde die Erpolzheimer Straße kurzzeitig voll gesperrt. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen beteiligt. Gegen 20.15 Uhr war der Einsatz auch für die Freinsheimer Einsatzkräfte beendet.