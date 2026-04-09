Susey Wendy Blum aus Freinsheim, Teilnehmerin des Finales bei The Voice Kids, freut sich über „Riesenerfahrung“. Demnächst tritt sie mit ihrem Coach auf.

„Es war einen Riesenerfahrung, wie ein Praktikum in der Musik,“ erzählt die 14-jährige Freinsheimerin begeistert, nun kenne sie die Abläufe des Show-Business. „The Voice Kids hat allen Kindern die Möglichkeit gegeben zu wachsen,“ verdeutlicht ihr Vater Georg Blum, dass die Kids nicht nur im Singen und Performen dazugelernt haben, sondern auch, wie sie sich in Interviews oder auf Social Media präsentieren.

Er sei im Vorfeld skeptisch gewesen, gibt er zu. Aber alle seien sehr nett gewesen und haben auf das Wohl der Kinder geachtet. Positiv bewertet er auch, dass es am Ende kein Ranking gab: „Es gab eine Gewinnerin, alle anderen sind Zweite.“ Alvaro Soler habe seiner Tochter viel beigebracht.

Ziel: „Mitmachen und sichtbar werden“

Der Sänger habe sich viel mit ihr unterhalten, vor allem natürlich über Musik, erzählt Susey. „Wir hatten ein klares Ziel,“ gibt der Vater zu. „Mitmachen, abliefern, sichtbar werden. Sie war vorher schon eine gute Sängerin, aber wir hatten die Reichweite noch nicht. Das ist jetzt anders.“ Mittlerweile werde die Tochter auf der Straße, in Restaurants oder an der Kinokasse erkannt. Und auch die Anzahl ihrer Follower steige täglich.

„Natürlich war ich nervös und aufgeregt,“ erzählt Susey über das Finale, wo sie als letzte der zwölf Finalisten auftrat. „Aber es hat riesigen Spaß gemacht auf der Bühne. Es war richtig krass,“ berichtet sie von lautstarkem Applaus und Standing Ovations. Ihre Familie erkannte sie an den weißen T-Shirts, auch ihre Mutter und ihre Gesangslehrerin Miss Carolyne aus Mannheim waren dabei.

Trauer über das Ende der Staffel

Über den Sieg von Katelyn hat sich Susey ehrlich gefreut. Auch sie habe bei den Auftritten der anderen mehrfach geweint. „Wegen der Performance, wegen dem Gesang. Jeder Ton stimmt und man weiß, wie aufgeregt das Talent vorher war. und was jeder investiert hat.“ So konnte sie auch sehr gut damit leben, dass Alvaro Soler seinen Fünf-Prozent-Extra-Boost, den jeder Coach an ein Talent aus seinem Team geben konnte, Fabio gab. Er sei ein Allrounder und habe das mehr als verdient. Traurig ist sie darüber, dass sie die anderen nicht mehr ständig sieht. Susey, Katelyn, Fabio und Max hingen immer zusammen, erzählt Georg Blum, und haben auch im Hotel ständig gemeinsam gesungen.

Nach der 14. Staffel von The Voice Kids geht Suseys Gesangskarriere weiter. Plattenfirmen und Produzenten haben schon angefragt, derzeit liegt die Exklusivität der Vermarktung aber noch bei The Voice Kids. Im Oktober durfte Susey aber während der laufenden Staffel schon bei „Classic meets Pop“ in Oldenburg live auftreten – und es stehen weitere Termine an. Besonders ist der am 28. April, wenn sie beim Konzert ihres Coaches Alvaro Soler mit ihm singen darf. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Susey. Besuchen will sie das Konzert von Michael Patrick Kelly in Frankfurt, denn dort wird Katelyn auftreten. Eine gute Gelegenheit die Freundin wiederzusehen.

Schule unterstützt Susey

Außerdem wird sie demnächst eine neue Single veröffentlichen. Sie hat von ihrem Song „Diesen Weg“, mit dem sie vergangenen Sommer den Wettbewerb „Welcome to Europe“ gewonnen hat, eine neue Version aufgenommen. Zunächst aber genießt sie die letzten Ferientage und freut sich dann auch wieder auf die Schule. An der von-Carlowitz-Realschule-Plus in Weisenheim am Berg (zuletzt hatten wir fälschlicherweise eine andere Schule genannt) haben sowohl die Direktorin als auch die Klassenlehrerin und die Mitschüler sie sehr unterstützt. „Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die für mich angerufen haben,“ sagt Susey Wendy Blum.