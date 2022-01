Die beliebte Freinsheimer Rotweinwanderung kann auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Veranstaltung war vom 21. bis 23. Januar geplant gewesen. „Überlegungen, den Gästen ein Alternativprogramm anzubieten, sind letztlich an dem steilen Anstieg der Infektionszahlen und der nun vorherrschenden hoch ansteckenden Omikron-Variante gescheitert“, so der Vorsitzende des Freinsheimer Verkehrsvereins, Jochen Weisbrod, in einer Pressemitteilung. Er verweist darauf, dass die Freinsheimer Gastronomie geöffnet ist. Ein „genussvoller Aufenthalt“ in der Stadt sei deshalb trotzdem möglich, betonte Weisbrod.