Die Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim mit dem Bürgerbüro und den Fachbereiche sowie einem Großteil der Außenstellen mit den Kindertagesstätten und den Werken bleiben am Mittwoch, 28. September, geschlossen. Das teilt die Verwaltung am Dienstag mit. Grund ist demnach eine betriebliche Veranstaltung. Am Donnerstag soll der Betrieb wieder wie gewohnt laufen.