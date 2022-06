Der gebürtige Freinsheimer Marco Roth hatte Glück beim Gewinnsparen der VR-Bank Kur- und Rheinpfalz. Er hat einen VW ID.3, ein Elektro-Auto, gewonnen, den er in dieser Woche in Empfang genommen hat. „Ich konnte es gar nicht glauben, als meine Beraterin mich telefonisch über den Gewinn informierte. So richtig realisiert habe ich es erst jetzt, wo das Auto vor mir steht“, erzählt Roth, der inzwischen in Bayern wohnt. Beim Gewinnsparen legen Teilnehmer von einem Fünf-Euro-Los vier Euro an und nehmen mit einem Einsatz von einem Euro an den Monatsauslosungen des Gewinnsparvereins teil.