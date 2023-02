Tony Marshall galt als Stimmungsmacher der Nation. Die Dürkheimer erinnern sich an den am Donnerstag verstorbenen Baden-Badener als Goldenen Winzer und Stargast auf dem Wurstmarkt. Für den Freinsheimer Musiker und Showveranstalter Manfred Mühlbeyer aber ist vor allem ein Freund gegangen.

Manfred Mühlbeyer ist es am Freitag schwer ums Herz, wenn er an seinen Freund Tony Marshall denkt. Wenn er über ihn spricht, dann muss aber manchmal schmunzeln. Zuviel Komisches, Anrührendes und Außergewöhnliches hat er mit dem Schlagerstar mit Pfälzer Wurzeln erlebt.

Getroffen hat er ihn zum ersten Mal 1972 in der Dürkheimer Kongresshalle. Er war damals der 17-jährige Musiker an der Hammond-Orgel bei einem der ersten großen Auftritte. Ihm gegenüber: „der große Tony Marshall“, der mit der „Schönen Maid“. Bei der Veranstaltung der Europawelle Saar und der Freizeit Revue waren noch weitere Stars wie Costa Cordalis dabei. Es moderierte Lou van Burg. „Ich war so aufgeregt. Tony hat einem die Angst genommen“, erinnert sich Mühlbeyer. Einer, der zu einem sagt: „Junge, es wird alles gut.“ Die Sympathie habe schon damals angefangen. „Beim Tony“ habe sofort die Chemie gestimmt.

Goldener Winzer: Tony Marshall erhielt die Dürkheimer Auszeichnung 1999. Archivfoto: Franck Manfred Mühlbeyer (rechts) kannte Marshall seit Anfang der 1970er-Jahre. Er und sein Bruder Roland haben mit ihm zusammengearbeitet. Für Marshall schrieb er das Stück „Ähner geht noch noi“. Foto: Mühlbeyer/Gratis Dreimal war er Stargast beim Seniorennachmittag auf dem Dürkheimer Wurstmarkt, zuletzt 2013. Foto: Franck 1999 wird Tony Marshall zum Goldenen Winzer. Foto: Franck Auf dem Wurstmarkt ist er ein gern gesehener Stargast. Foto: Franck 2001 war Marshall das erste mal auf dem Seniorennachmittag. Foto: Franck Foto 1 von 6

Berührungsängste mit Tony Marshall gab’s offenbar keine. Der Schlagersänger mit Wurzeln in Godramstein habe sich gerade in der Pfalz wohl gefühlt. Mit Mühlbeyer, der zunächst die Alten-, später die Senioren-, und noch später die Schlagernachmittage für die Stadt organisiert hat, ging es bei allen Marshall-Wurstmarkt-Auftritten hinterher aufs Fest. Natürlich hätten ihn viele erkannt. „Das hat er genossen“, sagt Mühlbeyer. „Er hat jedem die Hand gegeben. Wenn man mit ihm zusammen war, dann war man schon eine Gesellschaft“, sagt der Freinsheimer. „So einen wie ihn habe ich nie wieder kennengelernt.“ Marshall sei auf Schubkarchstand-Tische geklettert und habe gesungen.

Auch zu Tournee-Zeiten in den 1970er-Jahren sei das so gewesen, als Mühlbeyer noch als Musiker unterwegs war. „Wo man mit ihm war, hat er immer einen gekannt, der eine Kneipe hatte oder einen Partykeller“, so der Freinsheimer. Bis morgens sei gefeiert worden. Tony habe dann den „Mamfred“ – so habe er ihn in seinem Dialekt genannt – aufgefordert, Brötchen und einen Ring Fleischwurst kaufen zu gehen. Denn die Partynächte dauerten oft bis in den Morgen.

Amüsante Anekdoten

Zuletzt hatten sich die beiden Männer vor fünf Jahren gesehen. Da waren Mühlbeyer und sein Bruder Roland nach Baden-Baden gefahren. Marshall, schon damals krank, nahm ein Video auf, um der Dürkheimer Spielbank zum 70. Geburtstag zu gratulieren. Seine Verbindung zum Thema Spielbank? „Bevor er Tony Marshall wurde, war er in Baden-Baden Croupier“, sagt Mühlbeyer und fügt verschmitzt hinzu: „Und kein schlechter.“ Dabei habe ihn der Saalchef aber oft getadelt: Ein Croupier mache keine Witze.

Durchhaltevermögen bewies der Schlagerstar in Hockenheim, als er die versammelten RHEINPFALZ-Austräger unterhalten sollte. Bei einem Urlaub hatte er sich allerdings die Gesichtshaut verbrannt. Marshall biss die Zähne zusammen, zog durch, überzeugte aber zumindest einen Austräger nicht. Dieser zweifelte angesichts der lädierten Gesichtshaut an Marshalls Identität. Marshall zückte den Ausweis. Der Austräger blieb erzürnt, erinnert sich der Freinsheimer amüsiert. Denn im Ausweis stand nicht Marshalls Künstlername, sondern sein bürgerlicher Name: Hilger.

Mühlbeyer gerät über Marshall ins Plaudern, vielleicht auch, um sich abzulenken. Zum Geburtstag vor etwa zwei Wochen hatte Mühlbeyer dem kranken Marshall noch mal geschrieben. Gerne wollten er und sein Bruder ihn im Garten besuchen, wenn es wieder wärmer wird. „Es nimmt einen mit, er ist wie ein Familienmitglied“, sagt Mühlbeyer.